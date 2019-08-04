Yapımına 2010’da başlanan ve İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 5 saat azaltacak otoyol, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tamamen hizmete açılacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle Otoyol AŞ (Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel- Göçay Grubu) tarafından inşa edilen otoyolun uzunluğu, 426 kilometre. Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı projenin yatırım tutarı ise toplam 11 milyar dolar.

4.1 MİLYARLIK TASARRUF

İstanbul-İzmir Otoyolu yerleşim yerlerinin içinden geçen ve mevcut devlet yolunda oluşan aşırı yoğunluğu azaltarak kent içi trafiğini rahatlatırken, zaman ve akaryakıt maliyeti bakımından da büyük avantaj sağlayacak. Otoyol, bu yılki trafik değerlerine göre yıllık 3.43 milyar lira; 2023’te ise 3 milyar lirası zamandan, 1.12 milyar lirası akaryakıttan olmak üzere 4.12 milyar tasarruf ettirecek.

ÇEVREYE POZİTİF ETKİ

Trafikte beklemelerin ortadan kaldırılmasıyla emisyon salınımında yıllık yaklaşık 374 bin 997 ton azalma olacağı hesaplanırken, güzergah üzerindeki Balıkesir ve Manisa illeri, İstanbul ve Bursa çevresindeki bölge, kapasitesinin üzerine çıkmış sanayi yatırımlarının yeni çekim alanı haline gelecek. Eskişehir-Bozüyük-Bilecik bölgesinin gelişmekte olan sanayileşmesine ilave katkı sağlayacak ve bölgede yeni yatırımların da önünü açacak. Proje, turizme de destek olacak.

EKONOMİNİN OMURGASI OLACAK

Projeyle ayrıca Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme Otoyolu birleşerek Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege Bölgeleri tam erişme kontrollü otoyol ağı ile bağlanacak. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), Çanakkale Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) ve yapımı planlanan Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile birlikte Marmara Otoyol entegrasyonu tamamlanacak.

İLKLERİN PROJESİ

● İstanbul-İzmir Projesi, milli bankaların finansman sağladığı ilk altyapı projesidir. ● Proje, ülkemizde Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen ilk otoyol projesidir. ● Otoyolda Türkiye’nin ilk ücret toplama geçiş sonrası kontrol ve olay doğrulama yapay zeka yazılımı kullanıldı. ● 20 gişede toplam 208 adet giriş ve çıkış kulvarıyla Türkiye’de ilk defa 3 saniye içinde anlık HGS/OGS’yle otomatik ücret toplama sistemi yer alacak.