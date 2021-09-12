Türkiye'nin kamu yatırımlarında öncelikleri belli oldu. 3 yıllık dönemi kapsayan yatırımlarda, denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik tanınacak. Rehberde düzensiz göç ile mücadeleye de yer ayrıldı. Geri gönderme merkezi projelerine kamu yatırımlarında öncelik verilecek.

ÖNCELİK VERİLECEK PROJELER

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Resmi gazetede yayımlandı. Türkiye'de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık dönemde kullanılacağı öncelikli sektör ve projeler de belirlendi. Kamu yatırımlarında büyümeye, üretim, istihdam refahı artırmaya katkı sağlayacak projelere öncelik verilecek. Madencilik sektöründe enerji sektörü ve imalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere yani kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.

DOĞAL GAZ REZERVLERİ ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAK

Türkiye Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında doğalgaz arama faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. Yatırım hazırlama rehberine göre, denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine de öncelik tanınacak.

SU KAYIP VE KAÇAKLARI İLE MÜCADELE PROJELERİ

Sağlık sektöründe inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçlarıyla ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projelerine ve bölgesel farkları azaltıcı projeler ilk aşamada kamu yatırımı alacak. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelerde öncelikli olacak.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE

Ve düzensiz göç... Yatırım planına göre göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine, göçmenlerin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının tespitine yönelik araştırma projeleri kamu yatırımlarında öncelikli. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan geri gönderme merkezleri ve sığınma evi yatırım projelere öncelik verilecek. projelerde göç yolları üzerindeki illere de ayrıcalık tanınacak.



