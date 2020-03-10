Türkiye’nin konuştuğu 19 yaşındaki Zeliha Çalışkan bulundu

Esra Erol’un programına katılan baba Bayram Ateşlioğlu kızı Zeynep Çalışkan’ın 14 Şubat tarihinden beri kayıp olduğunu ve bir an önce kızının bulunmasını istediğini ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi. damadı Şevket Çalışkan’dan şüphelendiğini belirten baba, kızının kaybolduğunu tesadüfen öğrendiğini söyleyerek damadının kaybı haber vermemesine anlam vermemesini sözlerine ekledi.

Programa katılan eşi Şevket Çalışkan ise yayında sarf ettiği sözlerle izleyicileri şaşkına çevirdi. Eşi Zeliha’ya dair hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen ve programdaki çelişkili ifadeleriyle şimşekleri üzerine çeken Şevket Çalışkan, Esra Erol’u da hayrete düşürdü.

Güzel haber 6 gün sonra geldi

14 Şubat günü bir anda ortadan kaybolan 19 yaşındaki Zeliha Çalışkan’ı Esra Erol buldu. 25 gündür kayıp olarak aranan Zeliha Çalışkan’ı her yerde arayan baba Bayram Ateşlioğlu bugün kızına Esra Erol’da programında kavuştu. Kızı Zeliha Çalışkan’ın hayatından endişelenen baba Bayram Ateşlioğlu kızını bir anda karşısında görünce heyecanını gizleyemedi. Zeliha Çalışkan’ın babası ile kavuşması Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.

Eşi Şevket Çalışkan’ın sorumsuz davranışlarına artık dayanamadığını ve şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın bir an önce boşanmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

İHA