Türkiye Türkiye'nin konuştuğu görüntülerde saldırganların cezası belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu görüntülerde saldırganların cezası belli oldu

Türkiye

Türkiye'nin konuştuğu görüntülerde saldırganların cezası belli oldu

Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hayatını kaybeden vatandaşın yakınları sağlık çalışanlarına saldırmıştı.Türkiye'de günlerce konuşulan görüntülerle ilgili mahkeme kararını verdi.

03 Mart 2021, Çarşamba 14:31 Son Güncelleme:
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Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

Mahkeme, 2 sanığın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirdi.

Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Özel, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede Fırat Özel ve Ahmet Özel’i görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı.

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