Türkiye Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalında yer alan Cengiz Koraltan darp edildi

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalında yer alan Cengiz Koraltan darp edildi

Türkiye

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalında yer alan Cengiz Koraltan darp edildi

Aydın'da evli olan komşusu ile kaçan ve çiftin çocuklarının da kendisinden olduğu DNA testi ile ortaya çıkan Cengiz Koraltan (55), olaydan sonra evini taşıdığı sırada bir grubun saldırısına uğradı. Yasak aşk skandalı bir televizyon kanalında yer alan Koraltan'ın, burada kendisini tanıyan kişiler tarafından darbedilmiş olabileceği öne sürüldü.

29 Eylül 2020, Salı 23:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ferdi K., iki çocuk annesi eşi Esra K.'nın (27) evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucu Genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine K. çiftinin çocuklarına yapılan DNA testinde babalarının komşu Koraltan olduğu ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Kuyucak'ta yaşayan Koraltan programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi. İddiaya göre Cengiz Koraltan, bugün saat 15.00 sularında Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada, iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Darbedilen Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA


İlgili Haberler
Konya’da göz gözü görmedi! Dev toz bulutu böyle görüntülendiMeteoroloji çok sayıda ili uyardı: Fırtına geliyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Büyükada’nın Viranbağ’ında
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
"Minsk Grubu" denen komedi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Konya’da göz gözü görmedi! Dev toz bulutu böyle görüntülendi