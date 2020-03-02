Gündem Türkiye'nin koronavirüs önlemlerini açıkladı

Türkiye'nin koronavirüs önlemlerini açıkladı

Gündem

Türkiye'nin koronavirüs önlemlerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında Türkiye'nin aldığı önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

02 Mart 2020, Pazartesi 11:11 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yeni tip koronavirüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını belirten Bakan Koca, "Irak ile karayolu geçişlerimiz ise karşılıklı olarak kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda ise sahra hastanelerimiz kurularak üst düzey önlemler alınmaktadır. Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni coronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.


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