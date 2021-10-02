Türkiye Türkiye'nin koronavirüs tablosu! Vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'nin koronavirüs tablosu! Vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye

Türkiye'nin koronavirüs tablosu! Vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı.

02 Ekim 2021, Cumartesi 19:12 Son Güncelleme:
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