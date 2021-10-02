Haberler Türkiye Haberleri Türkiye'nin koronavirüs tablosu! Vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'nin koronavirüs tablosu! Vaka sayısı kaç oldu? Türkiye Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. 02 Ekim 2021, Cumartesi 19:12 Son Güncelleme: 02.10.2021 19:13 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ 2 Ekim koronavirüs tablosu 2 Ekim korona tablosu 2 Ekim vaka sayısı Yazarlarımızdan Yapay zekanın 'Engeli' yok Murat Gülderen Acele yok Rauf Tamer Türkiye çok dikkatli olmalı Hakan Çelik Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat Oral Çalışlar 'Covid, grip, çocuklar...' Murat Çelik Astrolojiye inanma onsuz da kalma! Şirin Sever Zamanın durduğu kent: Safranbolu Banu Şen Türkevi izlenimlerim Erkut Can Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi Kocaeli’de dehşet! Telefonda konuştuğu arkadaşı çığlık sesleri üzerine polise haber verdi A Milli Takımda Kuntz’un teknik heyetine iki yeni isim katıldı Güvenlik güçleri tarafından 24 saat izleniyor! 2 adet daha bulundu Balon turunun ardından büyük sürpriz