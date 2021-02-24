Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 633 oldu. Son 24 saatte 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 560 bin 732'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, vefat sayısı 28 bin 213, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük (15-21 Şubat) her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadesini kullandı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

Trakya'da Kovid-19 vakaları geçen haftaya göre artış gösterdi

Trakya'da Kovid-19 vakalarında geçen haftaya göre artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'nde 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi.

Geçen haftaya göre bölge illerinde artış olduğu görüldü. Vaka sayısı yükselişinde Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti.

Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı her 100 bin kişide 55,37, Kırklareli'nde ise 52.61 olarak açıklanmıştı. Edirne'de de geçen hafta 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.

Son vaka tespitlerine göre Trakya'daki en çok vakanın görüldüğü kent Edirne olarak belirlendi.

Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, normalleşme sürecinin geciktirilmemesi için açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile kentin en işlek bölgelerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki denetimlere katılan Ustaoğlu, tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlar ile esnaftan duyarlılık beklediğini belirtti.

Giresun Valisi Ünlü'den vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Ülke genelinde her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ikinci il olan Giresun'da, Vali Enver Ünlü vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre haftalık vaka sayısı oranlarının alarm verdiğini vurguladı.

Normalleşmeye kavuşmak için tedbirlere daha çok özen gösterilmesi gerektiğini belirten Ünlü, "Kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

AA



