Türkiye Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 57 milyon 803 bin 820'ye ulaştı

12 Temmuz 2021, Pazartesi 01:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 721 bin 92, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 189 bin 692 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 57 milyon 803 bin 820'ye yükseldi.

İstanbul'da 10 milyon 529 bin 183, Ankara'da 4 milyon 760 bin 390, İzmir'de ise 3 milyon 882 bin 614 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.

Öte yandan Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bartın'da toplu bayramlaşma yasaklandı

Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

AA

İlgili Haberler
11 Temmuz korona tablosu açıklandı! İşte günün vaka sayısıSağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılamada son durum


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şampiyon belli
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığına 912 öğrenci alınacak: İşte başvuru şartları