Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Ağustos saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 46 milyon 363 bin 835, ikinci doz aşı sayısı 35 milyon 447 bin 527 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 89 milyon 607 bin 571'e yükseldi.

232 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az 10 iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

"Kayıplarımız can yakan seviyede"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli." ifadesini kullandı.

Aşılama çalışmaları

Ülke genelinde aşılama çalışmaları devam ederken, Mersin'de, kent meydanlarına yerleştirilen mobil aşı konteynerlerinde, vatandaşlara randevusuz aşı olma imkanı sunuldu.

Salgınla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, aşılamada 1 milyonunca doza ulaşıldı.

Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da ise Kovid-19 önlemleri artırıldı. En az bir doz aşılama oranının düşük, vaka sayılarının fazla olduğu kentte MHRS üzerinden randevu almayan hastalar dışında hasta kabul edilmiyor, acil olmayan ameliyatlar erteleniyor, filyasyon ve aşı ekipleri ise artırıldı.

Tedbirler

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Adıyaman'da, farklı mahallelerdeki 167 ev karantinaya alındı, Tokat'ta karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 16 kişi yurda yerleştirildi. Rize'de ise Kovid-19 kurallarına uymayan 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası uygulandı.

AA