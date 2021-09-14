Türkiye Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

14 Eylül 2021, Salı 02:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 23.15 itibarıyla 102 milyon 509 bin 111'e yükseldi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan ilk doz aşı sayısı 51 milyon 811 bin 537, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 676 bin 981 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı sayısı 102 milyon 509 bin 111'e çıktı.

Hakkari Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla il genelinde basın açıklamaları, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Türkiye genelinde vatandaşları aşı olmaya teşvik için çalışmalar sürerken okullarda da alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam etti.

AA

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