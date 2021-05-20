Türkiye’nin milli hava yolu şirketi ve küresel markası Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 88’inci yıl dönümünü kutluyor. 20 Mayıs 1933’te Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ‘Devlet Hava Yolları İşletmesi’ olarak kurulan şirket, geçen 88 yıllık sürede elde ettiği başarılarla küresel bir marka olurken, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak öne çıktı.

GÜÇLÜ FİLOYA SAHİP

THY, 2000 yılından sonra yaptığı atılımlarla tüm dünyada tanınan küresel bir marka haline geldi. Genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. Uçuş gerçekleştirilen ülkelerin 43’ü Avrupa’da, 22’si Uzakdoğu’da, 14’ü Ortadoğu’da, 39’u Afrika’da, 9’u Amerika’da bulunuyor.

ÜST ÜSTE GELEN BAŞARILAR

THY’nin küresel başarıları 1996 yılından itibaren başladı. 1996’da Airbus tarafından ‘A340 uçaklarını dünyada en etkin kullanan havayolu ödülü’ verildi.

2004’te, ‘Avrupa’daki tüm havayolu firmaları arasında uçakları zamanında kalkan ve en az kayıp bagaj olayıyla karşılaşılan’ ikinci havayolu firması oldu.

2007’de havacılık sektöründe ‘ulusal kalite ödülü’nü alan şirket, 2008’de Star Alliance’a katıldı.

THY, Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri’nde 2011-2016 döneminde üst üste 5 kez ‘Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi’ seçildi.

2009-2017 yılları arasında defalarca ‘en iyi business class özel yolcu salonu ikramı’, ‘en iyi business class ikramı’ ve ‘Güney Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi’ ödüllerine layık görüldü.

2 MİLYARA ULAŞTI

THY’nin 5 bin 432’si pilot, 12 bin 52’si kabin memuru, 627’si yönetici olmak üzere on binlerce çalışanı var. Son yıllarda dünya çapında ses getiren sponsorluklara imza atan, çeşitli kültür ve spor organizasyonlarına destek veren THY’nin marka değeri de her geçen gün yükseliyor. 2020 yılında marka değeri 2 milyar lirayı bulan THY, Türkiye’nin en değerli markası oldu.

24 ÇALIŞAN 5 UÇAKLA BAŞLADI

İlk bütçesi 180 bin lira olan THY’nin personel sayısı; 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu.

İlk filoda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alıyordu.

Kuruluşundan 3 yıl sonra 1936’da uçak sayısı 8’e, koltuk sayısı 64’e ulaşan THY’nin bütçesi 1 milyon liraya yükseldi.

THY’nin ilk yurtdışı seferi Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947’de gerçekleşti.

1953 yılında bugünkü Türk Hava Yolları ismini aldı.

1956’da Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) üye oldu.

1957’de İngiliz havayolları şirketi BOAC, THY’ye yüzde 6.5 hisseyle ortak oldu.

Atlantik Okyanusu’nu aşan ilk uçuşu 1961’de gerçekleşti.

1957’de yabancı sermayeye açılan hisseleri, 1977’de Maliye Bakanlığı tarafından alınarak şirket yeniden millileştirildi.

1984’te kamu iktisadi kuruluşu statüsüne geçti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA TARİHİ FORMA

THY’nin ‘Tarihi Forma’ adını verdiği proje ile milyonlarca kişinin adı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı taşıyacak uçağına yazdırılacak. 23 Mayıs’a kadar “tarihiforma.com” adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletenlerin ismi, uçağın üzerinde yer alacak devasa formada yazacak.



