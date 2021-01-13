Valilikten alınan bilgiye göre, doğa harikası Salda Gölü'ne, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen 800 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Salgın tedbirlerinden dolayı yaklaşık 2,5 ay kapalı tutulan ve 1 Haziran'dan itibaren ziyarete açılan Salda Gölü, yaz döneminde yoğun ziyaretçi ağırladı.

Yoğun ilgiden dolayı koruma çalışmaları kapsamında 15 Ekim'den itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Salda'nın "Beyaz Adalar" bölgesinde göle ve plaja giriş kapatılmıştı.

Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.

AA



