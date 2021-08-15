Türkiye’nin mavi bayraklı halk plajları

1- Bodrum Plajları

Kendini Ege’nin sımsıcak kumlarına ve masmavi denizine bırakmak isteyenlerin tercihi genellikle Bodrum oluyor. Cennet Koyu Plajı adından anlaşılacağı üzere cennet misali eşsiz bir doğaya sahip. Gümüşlük ve Kargıcık Koyu plajları da Bodrum’un nadide köşelerinden. Kalabalık plajlardan hoşlanmayanlar için en ideali Akyarlar Plajı.

2- Marmaris Plajları

Marmaris; mavi bayraklı plajları, bakir koyları, tarihi güzellikleri nedeniyle en fazla tercih edilen tatil rotalarından biri. İçmeler ve Turunç ilk uğrayacağınız plajlardan olmalı. Çünkü ulaşım ve konaklama imkanları son derece fazla. Oraya kadar gitmişken Kızkumu, Uzunyalı, Kumlubük, Çiftlik Plajı ve Cennet Adası plajlarına da mutlaka uğramalısınız.

3- Phaselis

Kemer-Tekirova arasındaki Phaselis’in üç muhteşem koyundaki plajlar adeta cennetten bir köşe. Bu koyların içi antik kalıntılarla dolu. Denize kadar ulaşan kızılçam ağaçlarının koylarla kucaklaştığı sahilin berrak ve masmavi suyu görenleri büyülüyor.

4- Damlataş ve Kleopatra Plajı

Damlataş’ın devamı olan Kleopatra Plajı’nın bir hikayesi var. Efsaneye göre; Mısır Kraliçesi Kleopatra Akdeniz’de çıktığı bir sefer sırasında Alanya’ya uğramış ve bu koyda denize girmiştir. Altın gibi kumu ve son derecede berrak denizin derinliği kıyıdan üç-dört adım sonra insan boyuna ulaşıyor. Burada gün batımını izlemek büyük bir ayrıcalık.

5- İztuzu ve Dalyanağzı Plajı

İztuzu Kumsalı 6 bin metre uzunluğunda. Deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakabilmeleri için çok uygun olan ince kumlu plajın tekne ile gidilebilen batı tarafında Dalyanağzı Plajı, karayoluyla gidilebilen doğu tarafında da İztuzu Plajı bulunuyor. İki plajı da belediye işletiyor. Sakin ortam sevenler için bire bir.

6- Kaputaş ve Patara

Kaş-Kalkan arasındaki büyük dağların eteğindeki koyun turkuaz suyu ve kum plajı rüya gibi… Yolu çok virajlı ve ulaşımı kolay olmadığı için plajın kalitesi de bir o kadar artıyor. Kalkan Antik Kentte deniz keyfi sürebileceğiniz bir başka plaj da 12 km uzunluğundaki Patara.

7- Kelebekler Vadisi-Kabak Koyu

Ölüdeniz sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli plajlarından biri. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı bir göl gibi... 2006’da ‘Dünyanın En İyi Plajı’ seçildi. Bölge için iki önerim daha var. Biri yapılaşmanın hiç olmadığı hatta elektriğin bile bulunmadığı Kelebekler Vadisi, diğeri de Kabak Koyu.

8- Sarımsaklı Plajı

Ayvalık’taki Sarımsaklı Halk Plajı’na girerken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece şezlong ve şemsiye kiralamak için küçük bir miktarı gözden çıkarmanız gerek. 7 kilometre uzunluğundaki bu plajın denizi berrak, kumu da beyaz. Cunda Adası’nın plaj ve koylarına da uğramanızı öneririm.

9- Hisarönü-Ovabükü

Marmaris-Datça yolu üzerinde çok sayıda güzel koy ve plaj var ancak bunlardan en ünlüsü Hisarönü Koyu. Teknelerin de uğrak yeri olan koyda rüzgar hiç eksik olmuyor. Datça Mesudiye Köyü üzerinden gidilen Ovabükü, İngiliz The Gurdian Gazetesi tarafından Türkiye’nin en iyi plajı seçildi.

10- Gökova Akbük

Muğla Akbük Koyu gitmeyenlerin çok şey kaybettiği gidenlerin tekrar gitmek için gün saydığı bir yer. Akbük’ün derin yerleri bile cam gibi berrak ve temiz. Geçmiş yıllarda koya giriş yapan araçlardan ücret alınıyordu ama artık hiçbir ücret ödemeden koya gidip denizin, güneşin keyfini çıkarabilirsiniz.