Türkiye’nin mavi bayraklı halk plajları
Yazın son ayını bitirmek üzereyiz. Dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi olan Türkiye’nin Ege ve Akdeniz sahillerindeki eşsiz halk plajlarını merak edenler buraya! Denizin, güneşin ve kumsalların tadını çıkarmak isteyenler için en güzel halk plajlarını sizler için listeledim. Bu listeye bakarak hem tatil planınıza bu rotaları ekleyebilir hem de bu muhteşem plajlardan ücretsiz yararlanıp tatil masraflarınızdan tasarruf edebilirsiniz. Tatil rotanızı yangından etkilenen bölgelere çevirerek bölge halkına destek olabilirsiniz. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
15 Ağustos 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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1- Bodrum Plajları
Kendini Ege’nin sımsıcak kumlarına ve masmavi denizine bırakmak isteyenlerin tercihi genellikle Bodrum oluyor. Cennet Koyu Plajı adından anlaşılacağı üzere cennet misali eşsiz bir doğaya sahip. Gümüşlük ve Kargıcık Koyu plajları da Bodrum’un nadide köşelerinden. Kalabalık plajlardan hoşlanmayanlar için en ideali Akyarlar Plajı.
2- Marmaris Plajları
Marmaris; mavi bayraklı plajları, bakir koyları, tarihi güzellikleri nedeniyle en fazla tercih edilen tatil rotalarından biri. İçmeler ve Turunç ilk uğrayacağınız plajlardan olmalı. Çünkü ulaşım ve konaklama imkanları son derece fazla. Oraya kadar gitmişken Kızkumu, Uzunyalı, Kumlubük, Çiftlik Plajı ve Cennet Adası plajlarına da mutlaka uğramalısınız.
3- Phaselis
Kemer-Tekirova arasındaki Phaselis’in üç muhteşem koyundaki plajlar adeta cennetten bir köşe. Bu koyların içi antik kalıntılarla dolu. Denize kadar ulaşan kızılçam ağaçlarının koylarla kucaklaştığı sahilin berrak ve masmavi suyu görenleri büyülüyor.
4- Damlataş ve Kleopatra Plajı
Damlataş’ın devamı olan Kleopatra Plajı’nın bir hikayesi var. Efsaneye göre; Mısır Kraliçesi Kleopatra Akdeniz’de çıktığı bir sefer sırasında Alanya’ya uğramış ve bu koyda denize girmiştir. Altın gibi kumu ve son derecede berrak denizin derinliği kıyıdan üç-dört adım sonra insan boyuna ulaşıyor. Burada gün batımını izlemek büyük bir ayrıcalık.
5- İztuzu ve Dalyanağzı Plajı
İztuzu Kumsalı 6 bin metre uzunluğunda. Deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakabilmeleri için çok uygun olan ince kumlu plajın tekne ile gidilebilen batı tarafında Dalyanağzı Plajı, karayoluyla gidilebilen doğu tarafında da İztuzu Plajı bulunuyor. İki plajı da belediye işletiyor. Sakin ortam sevenler için bire bir.
6- Kaputaş ve Patara
Kaş-Kalkan arasındaki büyük dağların eteğindeki koyun turkuaz suyu ve kum plajı rüya gibi… Yolu çok virajlı ve ulaşımı kolay olmadığı için plajın kalitesi de bir o kadar artıyor. Kalkan Antik Kentte deniz keyfi sürebileceğiniz bir başka plaj da 12 km uzunluğundaki Patara.
7- Kelebekler Vadisi-Kabak Koyu
Ölüdeniz sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli plajlarından biri. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı bir göl gibi... 2006’da ‘Dünyanın En İyi Plajı’ seçildi. Bölge için iki önerim daha var. Biri yapılaşmanın hiç olmadığı hatta elektriğin bile bulunmadığı Kelebekler Vadisi, diğeri de Kabak Koyu.
8- Sarımsaklı Plajı
Ayvalık’taki Sarımsaklı Halk Plajı’na girerken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece şezlong ve şemsiye kiralamak için küçük bir miktarı gözden çıkarmanız gerek. 7 kilometre uzunluğundaki bu plajın denizi berrak, kumu da beyaz. Cunda Adası’nın plaj ve koylarına da uğramanızı öneririm.
9- Hisarönü-Ovabükü
Marmaris-Datça yolu üzerinde çok sayıda güzel koy ve plaj var ancak bunlardan en ünlüsü Hisarönü Koyu. Teknelerin de uğrak yeri olan koyda rüzgar hiç eksik olmuyor. Datça Mesudiye Köyü üzerinden gidilen Ovabükü, İngiliz The Gurdian Gazetesi tarafından Türkiye’nin en iyi plajı seçildi.
10- Gökova Akbük
Muğla Akbük Koyu gitmeyenlerin çok şey kaybettiği gidenlerin tekrar gitmek için gün saydığı bir yer. Akbük’ün derin yerleri bile cam gibi berrak ve temiz. Geçmiş yıllarda koya giriş yapan araçlardan ücret alınıyordu ama artık hiçbir ücret ödemeden koya gidip denizin, güneşin keyfini çıkarabilirsiniz.