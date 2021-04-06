Türkiye’nin mühendis kızları

Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenle çalışmalara devam edilecek. Eğitim alan öğretmenler; lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler yapacak. Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan ve Limak Vakfı’nın desteklediği proje, lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürülüyor.