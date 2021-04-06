Türkiye’nin mühendis kızları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ kapsamında 20 ildeki 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını açıkladı.
06 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenle çalışmalara devam edilecek. Eğitim alan öğretmenler; lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler yapacak. Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan ve Limak Vakfı’nın desteklediği proje, lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürülüyor.