Eğitim & Kariyer Türkiye’nin mühendis kızları

Türkiye’nin mühendis kızları

Eğitim & Kariyer

Türkiye’nin mühendis kızları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ kapsamında 20 ildeki 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını açıkladı.

06 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenle çalışmalara devam edilecek. Eğitim alan öğretmenler; lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler yapacak. Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan ve Limak Vakfı’nın desteklediği proje, lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürülüyor.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Kayıp mektup!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Dijital platformlara bahar geldi
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt