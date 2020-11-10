Türkiye Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize filmi oldu

Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize filmi oldu

Türkiye

Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize filmi oldu

Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı “7. Koğuştaki Mucize” filmi oldu. Filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yapmıştı.

10 Kasım 2020, Salı 17:29 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi.

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Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Kurul tarafından Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

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