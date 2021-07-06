Ekonomi Türkiye'nin otomobili Alman basınında

Türkiye'nin otomobili Alman basınında

Ekonomi

Türkiye'nin otomobili Alman basınında

Türkiye’nin otomobili TOGG Alman basınında bir kere daha geniş yer aldı. Alman kamu yayıncısı ZDF'in haberinde, Türkiye'nin elektrikli otomobil üretimiyle iddialı bir hedefin peşinde olduğu söylendi.

06 Temmuz 2021, Salı 23:18 Son Güncelleme:
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TRT Haber'in haberine göre; Alman kamu yayıncısı ZDF kanalı Türkiye'nin elektrikli otomobili TOGG'u analiz eden bir habere yer verdi.

"Elektrikli otomotiv TOGG: Tesla ve Volkswagen ile rekabette mi?" başlıklı haberde, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" mercek altına alındı.

"Sadece araba yapmıyoruz, Akıllı bir ürün yapıyoruz"

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Alman gazetecilerle sohbetinin ardından yayınlanan haberde, "Gelecek vaat eden bir otomotiv lokasyonu olarak Türkiye, uluslararası rekabete giriyor" yorumu yapıldı.

Haberde, Karakaş'ın "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir ürün yapıyoruz" sözleri de öne çıkarıldı.

"Tüketicilerin fikirlerine, istekleri ve beklentilerine cevap verecek bir otomobil planlaması yapıldığı" ifadelerine yer verildi.

TOGG'un gelecek yılın sonunda montaj bandından ineceği de vurgulandı.

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