Tüm hakları Türkiye’nin

Yerli otomobil... Türkiye’nin son 25 yıldır değil 60 yıldır peşinden koştuğu hayal. İlk otomobil (Devrim) girişiminin gerçekleştiği 29 Ekim 1961 yılından sonra tüm hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli 18 Temmuz’da Bursa Gemlik’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. 22 milyar lira maliyetle 18 ayda kurulacak tesiste seri üretim 2022’de başlayacak.

Doğuştan elektrikli ‘

Anadolu Grubu’, ‘BMC’, ‘Kök Grubu’, ‘Turkcell’ ve ‘Zorlu Grubu’ olmak üzere 5 şirketin (5 Babayiğit) oluşturduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) kuracağı, akıllı ve çevre dostu fabrikada 2030 yılına kadar, tamamı ‘doğuştan elektrikli’ 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Bu araçlar 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak. Üretim parçalarının yerlileştirilmesiyle ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tamamen elektrikli sürüş

2030’a kadar 5 farklı model üretilecek. İlk model C segmenti SUV olacak.

● Azami hızı 180 km/saat olacak.

● Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

● 300 ve 500+ kilometre menzil opsiyonları olacak.

● Yüzde 100 şarj ile yola çıkarak İstanbul’dan İzmir’e veya Ankara’dan Antalya'ya kesintisiz ulaşım sağlayacak.

● Evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.

● 8 yıl boyunca pil garanti güvencesi olacak.

● Yerli otomobil, güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

● Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

● Otonom sürüş teknolojisiyle kendi kendine dur-kalk yapabilecek.

● İlk kez üç boyutlu gösterge ekranı olacak.

● Holografik Asistan teknolojisi, dünyada ilk kez kullanılıyor.

● Kendi sınıfında en geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak.

● Menzile yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan frenleme sistemi.

● Aynalar ve kapı kolları dokunmatik.

● Yüksek çarpışma dayanımı, güvenlik öğeleri ve ileri sürücü destek sistemleri ile 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak.

Rakamlarla TOGG tesisi

◗İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021’in üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

◗2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişi verilecek, hat montajı 2021'in 3'üncü çeyreğinde başlayacak.

◗Tesis 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

◗TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadınlardan oluşacak.

◗Fabrikada 2023 yılına kadar kademeli olarak toplam 4 bin 300 kişilik istihdam sağlanacak.

◗Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

◗2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

◗Yılda 175 bin üretim kapasitesi, 10 yılda, 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretilecek.

◗2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek.

◗Tesis İstanbul-İzmir Otobanı’na 4 kilometre mesafede bulunuyor. ◗Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.