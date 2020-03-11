Türkiye Türkiye'nin Otomobili maket trafik polis aracı oldu

Türkiye'nin Otomobili maket trafik polis aracı oldu

Türkiye

Türkiye'nin Otomobili maket trafik polis aracı oldu

"Türkiye'nin Otomobili"nin maketi, Muğla'da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için konulan trafik polisi aracı oldu.

11 Mart 2020, Çarşamba 22:33 Son Güncelleme:
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin de görebileceği havalimanı güzergahında belirlenen noktalara "Türkiye'nin Otomobili"nin trafik polisi aracı maketini yerleştirdi. Maket ile sürücülerin trafik kurallarına uyulması teşvik edilirken ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Maketin sergilendiği alanda aynı zamanda yerli otomobilin tanıtımı da yapılacak.

Trafikte yapılacak hatalarda caydırıcı özelliğe sahip olduğu belirtilen maket polis otomobilinin üzerinde bulunan tepe lambasının ise güneş enerjisi ile 24 saat çalıştığı öğrenildi.

Makete büyük ilgi gösteren vatandaşlar, araçla fotoğraf da çektirdi.

AA

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