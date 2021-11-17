2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milliler, Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesiyle play-off oynama hakkı kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar tamamlanırken, play-off'ta mücadele edecek tüm takımlar da belli oldu.

Galler'in Belçika ile 1-1 berabere kalmasıyla A Milli Takım, play-off'ta seri başı olma şansını kaybetti.

Mart ayında oynanacak play-off'larda mücadele edecek takımlar şöyle;

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

GÜÇLÜ RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

Seri başı olma şansını kaybeden millileri play-off'larda birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

İşte Türkiye'nin play-off'taki rakipleri;

Galler

İsveç

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

PLAY-OFF'TA FORMAT DEĞİŞTİ

Değişen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off formatı ile play-off'lar, 12 takımın 4'erli oluşturduğu 3 grupta oynanacak. Bu 3 grupta yarı final ve final maçlarını kazanıp zirvede bitiren takımlar Katar bileti alacak.

Seri başı olma hakkı elde edemeyen millilerimiz, yarı finaldeki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Milliler finale yükselmesi halinde ev sahibi takım kura ile belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak play-offlarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

Play-off'ların kuraları 26 Kasım tarihinde çekilecek. Yarı final maçları 24 ve 25 Mart, final maçları ise 28 ve 29 Mart tarihlerinde oynanacak.



