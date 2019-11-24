Ankara

Başkentin en önemli termal kaplıcaları Beypazarı, Ayaş, Kapullu, Kızılcahamam ve Haymana’da bulunuyor. Tarihi, Roma ve Selçuklulara dek ulaşan bu kaplıcalardan içme ve banyo kürleri şeklinde de yararlanılıyor. Bölge harika konaklama tesisleriyle dolu. Termal kaynaklarda dinlenin, yenilenin ve kışa harika bir başlangıç yapın.

Afyonkarahisar

Türkiye’de kaplıca ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen şehir Afyonkarahisar oluyor. İçinizi ısıtacak, bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatıp şifa bulacaksınız. Kaplıca sularıyla meşhur Türkiye’nin termal başkenti, 5 yıldızlı termal tesisleri, tarihi ve doğal güzellikleri, yöresel lezzetleriyle kış turizminin gözde merkezleri arasında yer alıyor.

Muğla

Antik dönemde hastane gibi şifa dağıtan Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Çamur banyosu ve kaplıcaların 39-40 derece sıcaklığı, mineral zenginliği ve radyoaktif özelliği dolayısıyla Endonezya’daki kaplıcalardan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Bursa

Bursa, yalnız Uludağ’ıyla değil çok sayıdaki termal kaplıcalarıyla da ünlüdür. Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerine yayılmış olanları gözdedir. Termal suyunun yanında içme kürleri ya da çamur banyoları gibi farklı alternatiflerin sunulduğu Bursa’da hem zevkinize hem de bütçenize uygun otel ve tesisler bulabilirsiniz.

Rize

Karadeniz bölgesi yaylalarıyla olduğu kadar yeraltı doğal su kaynaklarıyla da ünlü. Kaplıcaları ve içmeleriyle termal turizmde de önemli bir paya sahip olan Rize’deki Ayder Yaylası ve İkizdere Vadisi en gözde olanları. Yeraltından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği mineraliyle dünyanın en kaliteli termallerinden biri olduğunu bilmenizde yarar var.

Denizli

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenleri dünyanın önde gelen termal kaynaklarından biri. Hz. İsa’nın havarilerinden St. Philip’in burada öldürülmesi ve onun adına anıt mezar yaptırılması nedeniyle inanç turizmi açısından da önemli bir yer. Yüzyıllardır şifa dağıtan kaplıcalar her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Bolu

Ülkemizin en önemli fay tabakası üzerinde bulunan Bolu, onlarca jeotermal su kaynağı ve kaplıcaya sahip. Karacasu, Babas, Sarot, Pavlu (Kesenözü) ve Çatak kalitesiyle öne çıkan kaplıcalardan bazıları. Bölgede çok sayıda konaklama alternatifi var. Ayrıca kaplıcalardaki havuzlardan günübirlik olarak faydalanabilmek de mümkün.

Balıkesir

Edremit Körfezi, Kaz Dağları, Cunda, Ayvalık, Akçay, Altınoluk, Marmara ve Avşa Adası gibi tarihi ve turistik yerleri içinde barındıran Balıkesir termal kaplıcalarıyla çok ünlü. Susurluk, Sındırgı, Emendere, Gönen, Pamukçu ve Hisaralan kaplıcaları büyük ilgi görüyor. Bölgede herkese ve her keseye uygun yüksek hizmet kalitesi sunan oteller mevcut.

İzmir

İzmir ve ilçeleri farklı özelliklere sahip kaplıcalarla dolu. Özellikle deniz kıyısına yakın kaplıcalar dört mevsim dolup taşıyor. Balçova, İnciraltı, Narlıdere, Çeşme, Bergama, Dikili, Menemen ve Seferihisar çağdaş tıbbın olanaklarıyla düzenlenmiş konaklama tesisleriyle dünyanın dört bir yanından gelen konuklarına şifa dağıtıp, yenilenip tazelenmesine yardımcı oluyor.

Manisa

Termal turizm açısından ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olan Manisa’nın kaplıcaları arasında en ünlüleri Salihli ve Turgutlu ilçelerinde bulunuyor. Fay hattı üzerindeki kentin birçok noktasında insan sağlığına faydalı termal tesisler var. Dünyaca ünlü Seyyah Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde övgüyle söz ettiği şifalı suların adresi işte burası.

Bekir SAÇAR / bekir.sacar@posta.com.tr