Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Mustafa Varank, fabrikada yerli ve milli olarak üretilen ürünleri ve özellikle yurt dışına satışa hazırlanan aşı saklama dolabını yakından inceledi.

Burada üretilen aşı saklama dolabının Ar-Ge'nin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Varank, "Biliyorsunuz aşılarla birlikte eksi 80 derecelerin üzerinde soğutma yapabilen buzdolapları gündeme gelmişti. Bu buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda eczanelerde, hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur. Yakın zamanda firmamız Japonlarla bir ortaklığa da girişti.'' dedi.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ise Bakan Varank'ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Öztiryaki, Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılması konusunda dünyadaki büyük ülkelerin izlediği politikaların izlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Geleceğimiz ihracatta, kendi ürünlerimizi yapmakta. Savunma sanayisinde ortaya çıkan başarıyı biz kendi üzerimize düşen anlamda yerine getiriyoruz. Savunma sanayisine de bir anlamda hizmet ediyoruz. Bu aşı dolabı dünyadaki muadillerinden çok daha ucuza ve yerli malı olarak kullanıma hazır. Biz hazırız, bunu ticari amaçla yapmadık. Dolap adı geçtiği için yaptık. Eksi 85 derece dolap, dediler, biz de dolap yapan bir firmayız niye yapmıyoruz, diye yola çıktık ve yaptık. Şimdi bu konuda ihtiyaç oldukça yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Öztiryakiler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de ana tedarikçisi konumunda yer alıyor.