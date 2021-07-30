Dünya Türkiye'nin yangın haritası! Yangını NASA böyle görüntüledi

Türkiye'nin yangın haritası! Yangını NASA böyle görüntüledi

Dünya

Türkiye'nin yangın haritası! Yangını NASA böyle görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

30 Temmuz 2021, Cuma 02:00 Son Güncelleme:
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7 ilde birçok farklı noktada ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Yangınlar yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), paylaştığı fotoğraflara göre Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.

NASA’nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip edebiliyor.

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