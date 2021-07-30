7 ilde birçok farklı noktada ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Yangınlar yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), paylaştığı fotoğraflara göre Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.

NASA’nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip edebiliyor.



