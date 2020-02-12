İlk görüşte aşk

♥ “14 Şubat sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna yüzde 38.4 oranında “Sevgililer Günü” yanıtı verildi. Yüzde 13.1 ise 14 Şubat’ı “Anlamsız bir gün” olarak nitelendirdi.

♥ Araştırmaya göre; Türkiye’de ilk görüşte aşka inananların oranı yüzde 34.5. Bu oran erkeklerde yüzde 36, kadınlarda yüzde 33.

♥ Türkiye’nin yüzde 66.4’ü Sevgililer Günü’nü kutlamıyor. Kutlayanların oranı yüzde 30.9.

Evlilik yaşı 24-30

♥ İdeal evlilik yaşı ise yüzde 60.7 ile ‘24-30 yaş arası’. Bunu yüzde 22 ile ‘18-24’, yüzde 12.6 ile ‘30-35’ ve yüzde 1.3 ile ‘35-40 yaş’ izliyor.

♥ Araştırmaya göre; Türkiye’nin yüzde 49’u partneriyle görücü usülü ya da aile aracılığıyla tanışmış. Bunu yüzde 22 ile ‘arkadaş çevresi’ takip ediyor. İşyerinde tanışanların oranı ise yüzde 7.9.