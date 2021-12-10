Önceki dönemlerden projeye devam eden öğrencilerle birlikte 2021-2022 dönemi boyunca toplam 150 öğrenci TMK’da sunulan desteklerden faydalanabilecek. Projenin üniversite programında, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adayı öğrencilerine burs imkanı ile birlikte sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj, istihdam ve networking fırsatları sunuluyor.