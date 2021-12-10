Eğitim & Kariyer Türkiye'nin yeni mühendis kızları

Türkiye'nin yeni mühendis kızları

Eğitim & Kariyer

Türkiye'nin yeni mühendis kızları

Limak Vakfı tarafından yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesinin 2021-2022 dönemi için farklı üniversitelerden 59 mühendislik öğrencisi seçildi.

10 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Önceki dönemlerden projeye devam eden öğrencilerle birlikte 2021-2022 dönemi boyunca toplam 150 öğrenci TMK’da sunulan desteklerden faydalanabilecek. Projenin üniversite programında, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adayı öğrencilerine burs imkanı ile birlikte sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj, istihdam ve networking fırsatları sunuluyor.

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