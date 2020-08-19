Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding’i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu OSB’nin temelini ben atmıştım.

Bunlar durarak, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu. 13. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Artık sadece üretmek yetmiyor. Üretmekle birlikte araştırma ve geliştirmeye de ağırlık vermek gerekiyor.

Bu yatırımla 2 milyon vatandaşımızın enerji ihtiyacını karşılayacağız.

Dünyanın pek çok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özgün bir yol izliyor.

Dünya genelinde 800 bin insanın ölümüne neden olan bir sağlık krizinin üstesinden gelmek kolay değildir. Salgın günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Son zamanlarda vaka sayılarında artış gözlense de salgın hala kontrol altında.

Türk ekonomi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. Turizm sektörümüz toparlanmaya başladı.





CHP'nin tek derdi, otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF'ye Türkiye'yi teslim etmektir. Üretime ve yatırıma devam edeceğiz. Bizim işimiz muhalefete aldırmadan yatırımlara devam etmektir.Yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. İnşallah yarın çok daha iyi bir konumda olacağız. CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi siyasette, vesayette, sanayide, ithalatta, enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz. Tüm müteşebbislerimizin bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmalarını bekliyorum.

Diplomaside, ekonomide başarının temel şartı enerjide bağımlılığı aza indirmektir. Enerjide dışa bağımlılık güvenlik açısında tehdittir.

(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler)

Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz’de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir.

Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefetin iyi izlemesi lazım Sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir. Bugün de ülkemize dayatılan yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Mavi Vatan'ı savunmaktan geri durmayacağız. Maalesef geçmişte hatalar ve yanlış hamleler yüzünden bedel ödemek zorunda kaldık.

Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarını aramakta sonuna kadar kararlıdır.

'Türkiye'de bir dönem açılacak'

Cuma günü bir müjdeyi inşallah tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum.

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