Türkiye Türkiye'ye 24 milyon doz Biontech aşısı geldi

Türkiye'ye 24 milyon doz Biontech aşısı geldi

Türkiye

Türkiye'ye 24 milyon doz Biontech aşısı geldi

Koronavirüs salgı ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızı ile devam ederken şimdiye kadar Türkiye'ye 20,1 milyon dozu haziranda olmak üzere toplam 24,6 milyon doz Biontech aşısının geldiği açıklandı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs'ta, Prof. Dr. Uğur Şahin'in de video konferansla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 120 milyon doz Biontech aşısı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin de, "Türkiye’ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye şu ana kadar toplam 24,6 milyon doz Biontech aşısının geldiği öğrenildi. Bunun 4,5 milyon dozunun daha önce, 20,1 milyon dozunun ise son dönemde yani haziranda geldiği belirtildi. Haziran ayı içinde 30 milyon doz hedefi tutturulamasa da en az 26-27 milyon doz Biontech aşısının geleceği belirtildi. Öte yandan şimdiye kadar Türkiye’ye 34,5 milyon doz Sinovac, 400 bin doz da Sputnik V aşısı geldiğini öğrenildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fırsat ve HDP
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık çalışanların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması ne zaman kalkıyor?