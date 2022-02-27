Türkiye Türkiye'ye gelen Ukraynalı ağlayarak anlattı: Kim yaşıyor diye soruyoruz

Türkiye'ye gelen Ukraynalı ağlayarak anlattı: Kim yaşıyor diye soruyoruz

Türkiye

Türkiye'ye gelen Ukraynalı ağlayarak anlattı: Kim yaşıyor diye soruyoruz

Ukraynalıların ve Türk iş adamlarının bulunduğu 54 kişiyi taşıyan otobüs Türkiye'ye geldi. Lyubov Kaya, 'Kiev'de çok bomba patlıyor. Arkadaşlarımızla grup kurduk, telefondan sürekli konuşuyoruz. Kim yaşıyor kim yaşamıyor diye soruyoruz. Kalbim Ukrayna'da kaldı. En kısa zamanda döneceğim, çünkü orada yardıma çok ihtiyaç var' dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 13:51 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine ülkeden ayrılan aralarında Türk iş adamlarının ve Ukraynalıların bulunduğu 54 kişi otobüsle Türkiye'ye geldi. Çocukları için Türkiye'ye geldiğini anlatan Lyubov Kaya, "Kiev'de çok bomba patlıyor. Arkadaşlarımızla grup kurduk, telefondan sürekli konuşuyoruz. Kim yaşıyor kim yaşamıyor diye soruyoruz. Kalbim Ukrayna'da kaldı. En kısa zamanda döneceğim, çünkü orada yardıma çok ihtiyaç var" dedi.

Türk iş adamları ve Ukraynalılardan oluşan 54 kişi, biraraya gelip kiraladıkları özel otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aralarında bebekli ailelerin de bulunduğu 54 kişi, duygu dolu anlar yaşadı.

"KİM YAŞIYOR DİYE SORUYORUZ"

Eşi Türkiye'de yaşayan ve iki çocuğu ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evlerini terk edip Türkiye'ye gelen Lyubov Kaya, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kiev'de bombaların patladığını ve çoğu kişinin öldürüldüğünü anlatan Kaya, babası ve akrabaları Kiev'de kaldığı için endişe duyduğunu söyledi. Çocukları için Türkiye'ye geldiğini anlatan Kaya, "Kiev'de çok bomba patlıyor. Arkadaşlarımızla grup kurduk, telefondan sürekli konuşuyoruz. Kim yaşıyor kim yaşamıyor diye soruyoruz. Kalbim Ukrayna'da kaldı. En kısa zamanda döneceğim, çünkü orada yardıma çok ihtiyaç var" dedi.

İş görüşmesi için gittiğinde Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını ve bulduğu ilk otobüsle Türkiye'ye döndüğünü anlatan Türk iş adamı Halil Mutlu, "Marketler, bankalar her yer kapalı. Vatandaşlar sığınaklarda bekliyorlar" diye konuştu.


"DEVLET BÜYÜKLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen Ali Öztatlı, "Kiev'den geliyorum. İnsanlar çok mağdur durumda. Herkes bir yerlere gitmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Türk halkını tahliye etmeye devam ediyor. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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