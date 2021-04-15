Türkiye Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları uzatıldı

Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları uzatıldı

Türkiye

Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları uzatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava yoluyla Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 31 Mayıs'a uzatıldığını bildirdi.

15 Nisan 2021, Perşembe 01:22 Son Güncelleme:
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Genel Müdürlüğün Twitter'dan yapılan paylaşımında, söz konusu yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 15 Nisan itibarıyla sona erdirileceğinin duyurulduğu anımsatılarak, "Söz konusu uygulamaya 31 Mayıs'a kadar devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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