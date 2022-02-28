Türkiye'ye kaçak girmek isterken mayına bastı
Suriye uyruklu A.H. Suriye’den Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışırken mayına bastı ve sol ayağı bileğinden koptu.
28 Şubat 2022, Pazartesi 13:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Suriye uyruklu A.H., sabah saatlerinde, kaçak yollarla sınırı geçerek, Türkiye'ye gelmek istedi. Sınır hattına gelen A.H., mayınlı bölgeden geçerken patlama oldu.
Bastığı mayının infilak etmesiyle sol ayağı bileğinden kopan A.H., patlama sesiyle bölgeye giden askerler tarafından yaralı bulundu.
Bölgeden çıkarılan A.H., ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
BUNLARI DA OKUYUN