Pandemi nedeniyle pek çok belediye sıkıntı çekerken, Afyonkarahisar Belediyesi tüm Türkiye’ye örnek gösteriliyor. Göreve geldiği günden itibaren sıkı tasarruf tedbirlerini

devreye sokan Mehmet Zeybek’in başkanlığındaki Afyonkarahisar Belediyesi önceki dönemden kalan borçları temizlemekle kalmadı, şimdi yatırım üstüne yatırım yapıyor.

PARA SORUNU BULUNMUYOR

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in geçtiğimiz günlerde birim müdürlerine hitaben yaptığı konuşma kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Başkan Zeybek, birim müdürlerine; “İşleri hızlandırın. Paramız var borçlanmayacağız, kendi paramızla işimizi

en iyi şekilde yapacağız. Tüm yatırımları en hızlı şekilde bitirecek şekilde gece gündüz çalışın” talimatı vermişti.

VATANDAŞIN AYAĞINA HİZMET

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ‘Gönül Belediyeciliği’ne de örnek oluşturan davranışlarıyla takdir topluyor. Başkan Zeybek göreve geldiği günden bugüne sıkılmadık el,

ayak basmadık mahalle bırakmadı. Ramazan ayında iftarı vatandaşın ayağına götüren Afyonkarahisar Belediyesi, çölyak hastalığı olanlara da özel menü hazırlıyor. Ramazan ayında Osmanlı’nın ‘Zimem Defteri’ uygulamasını da yeniden yaşatan Başkan Zeybek, 2.5 yılda Afyon’u üst lige taşımayı başardı.

ULAŞIMDA ÖNEMLİ PROJELER

Şehrin en büyük sorunu olan trafik ile ilgili bir dizi tedbiri devreye sokan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, seçim öncesi vermiş olduğu ‘Afray’ projesi sözünü de hayata geçirmek üzere. TCDD ile yapılan anlaşmaya göre Afyonkarahisar şehir merkezinde bir süre sonra hafif raylı sistem devreye girecek. Trafiği olumsuz etkileyen noktalardan biri olan Karayolları Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmalarında da son aşamaya gelen Afyonkarahisar Belediyesi, buradaki çalışmayı da zamanından önce bitirmeye kararlı.

ŞEHİR MERKEZİ ŞANTİYE OLDU

Afyonkarahisar şehir merkezinin adeta bir şantiye haline geldiği görülürken, Belediyenin tüm spor takımlarına verdiği destek, şehrin spor merkezi olmasına katkı sağlıyor. Motokross Dünya Şampiyonası’nı festivalle taçlandıran Afyonkarahisar Belediyesi gastronomi ile ilgili çalışmalarından da tam not aldı.





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