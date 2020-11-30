Enerji maliyeti şirketlerin toplam maliyeti içerisinde yüzde 15-50 arasında paya sahip.

405 milyar metreküplük rezervin tamamının kullanılması halinde Türkiye’nin 9-10 yıllık ihtiyacı karşılanmış olacak. Artan rezerv Rusya, İran ve Azerbaycan’la kontratlar yenileneceği zaman yapılacak pazarlıkta Türkiye’nin elini de güçlendirecek. Bir başka ifadeyle Türkiye, doğalgazı indirimli alabilecek. Türkiye doğalgaz ihtiyacının yüzde 36.9’unu Rusya’dan, 15.7’sini Azerbaycan’dan, 13.5’ini Cezayir’den, 11.7’sini İran’dan, 7’sini Nijerya’dan, 5.8’ini Katar’dan, 3.2’sini ABD’den ve 3.1’ini Trinidad Tobago’dan karşılıyor.

90 milyar ülkede kalacak

Keşfedilen doğalgaz Türkiye’nin 9-10 yıllık ihtiyacını karşılayacak.

◗Gazın ekonomik değerinin 85-90 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

◗Türkiye, doğalgaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor.

◗Karadeniz’den yapılacak üretimle ithalatın yılda 3-4 milyar dolar azalması bekleniyor.

◗Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakını dışarıdan alınıyor.

◗Karadeniz’deki sahadan Türkiye’nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unun karşılanabileceği hesaplanıyor.

◗Karadeniz’de 2023’te başlaması hedeflenen doğalgaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim (plato) seviyesine 2026’da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor.

◗Sahadaki doğalgazın Türkiye’nin ulusal şebeke sistemine bağlanması için sahadan kıyıya uzanan yaklaşık 200 kilometrelik boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. Gazın LNG şeklinde yani sıvılaştırılarak gemilerle sisteme aktarılması da mümkün.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Dışa bağımlılık azalacak

Tarihi keşifle ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yıllarca hayalini kurduğumuz bir keşfi bu yıl içinde yakaladık. Orta vadede bütün ithalatı kaldıracağız gibi bir durum söz konusu değil ama yeni keşifler oldukça sahanın dışında hem Akdeniz hem de Karadeniz’de bizim gazda, belki petrolde dışa bağımlılığımız azalacak. Uzun dönemde hedefimiz enerjide bağımsızlığı yakalamak. Türkiye’nin güçlü ekonomisi için bu son derece önemli” demişti.

2023 yılında sisteme girecek

Böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayan Bakan Dönmez, “Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023’ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. 2023’e kadar fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin müzakereler devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz” dedi.