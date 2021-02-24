Türkiye Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında büyük artış! Yüzde 600'lük talep var

Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında büyük artış! Yüzde 600'lük talep var

Türkiye

Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında büyük artış! Yüzde 600'lük talep var

İngilizler, Başbakan Boris Johnson’ın 17 Mayıs’ta koronavirüs nedeniyle uygulanan uluslararası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının planlandığını açıklamasının ardından Türkiye'ye tatil rezervasyonları yaptırmaya başladı. Jet2 şirketi Johnson’ın duyurusundan sonra yüzde 600’lük bir talep artışı olduğunu açıkladı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 09:22 Son Güncelleme:
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İngiliz Daily Mail gazetesi, Başbakan Boris Johnson’ın 17 Mayıs’ta uluslararası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının planlandığını açıklamasının ardından İngilizlerin gelecek yaz için Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya tatil rezervasyonlarında patlama yaşandığını yazdı.

Easy Jet şirketinin uçuş taleplerinde yüzde 350’ye yakın artış görüldüğü belirtildi. Jet2 şirketi ise Johnson’ın duyurusundan sonra yüzde 600’lük bir talep artışı olduğunu belirtti.

‘DİKKATLİ OLUN’ UYARISI

Diğer turizm şirketlerinin açıkladığı rakamlara göre, en çok rezervasyonlar sırasıyla ağustos, temmuz ve eylül ayları için yapıldı. Buna karşın, Johnson’un sağlık danışmanlarından Profesör Graham Medley, İngilizlerin 2023’e kadar tatil planı yapmamaları gerektiğini söyledi.

Medley, “Zaman, dikkatli olma zamanıdır. İngiltere, koronavirüs aşısı konusunda iyi adımlar atarken, başka ülkeler bizim kadar iyi durumda değil” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, önceki gün Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, ülkede 8 Mart’tan itibaren COVID-19 önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı.

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