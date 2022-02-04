Posta.com.tr /İngiliz tatilci John Nisill, 4 günlük tatil için Marmaris’e gelmişti. Bu süre zarfında telefon konuşmaları ve internet kullanımı hakkında GSM şirketi tarafından aranan Nisill, neredeyse baygınlık geçirecekti. Zira 4 günlük tatilde telefon faturası 192,069 sterlin (3,540,961 TL) gelmişti. GSM şirketi, John Nishill’in 43 GB internet kullandığını söyledi. Ekim ayında Marmaris’e gelen Nishill, 4 günlük tatilinde birkaç maile cevap vermiş ve ailesiyle 16 dakikalık bir konuşma gerçekleştirmişti.

The Sun'ın haberine göre, araba satıcısı olan 40 yaşındaki Nishill, patronunun onu aradığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

Patronum beni aradı ve telefonumu kapatmak zorunda kalacağımı söyledi. Fatura biraz yüksekti. Ben de ‘ne kadar?’ diye sordum ve 100 bin sterlin dedi. Ertesi günü tekrar aradı ve ‘kesinlikle telefonunu kapat şimdi 192 bin oldu’ dedi.

John’un patronu Paul Trotter, “GSM şirketi aradı ve faturayı söylediğinde neredeyse sandalyemden düşecektim. Bu açıkça bir bilgisayar hatası. Faturaya baktım ve her 30 saniye için 80 sterlin kestiğini gördüm. Bu mümkün değil. John Hollywood filmi indirmiş olsa bile bu kadar gelmesi mümkün değil” dedi.

Paul, şirketinin bu faturayı ödeyemeyeceğini söyleyerek, “Başlangıçta çok endişeliydim ama GSM şirketinin bunun bir hata olduğunu açıklayacağına güveniyorum. John harika bir tatil geçirdi bu yüzden zararı yok ve bu olaya gülüyoruz" dedi.

ŞİRKET FATURADAN FERAGAT EDECEK

GSM şirketinin sözcüsü, faturanın basında yer bulmasının ardından, faturadan feragat edileceğini söyledi.

Bunun çok büyük bir fatura olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle faturadan feragat ediyoruz. Müşterinin tarifesi, aylık 250 MB içeren bir iş planıydı. Türkiye’ye seyahat ettiğinde 46 GB veri tüketmesi anlaşılan sınırı aştı. Veri izinlerini aştığı, standart ücretlerin geçerli olduğu ve yüksek düzeyde kullanım yapıldığı konusunda birkaç kez uyardık. Kayıtlarımız, müşterimizin planın bir parçası olarak veri sınırı eklememeyi seçtiğini gösteriyor. Ticari müşterilerimizin büyük çoğunluğunun yaptığı gibi, müşterilerimize her zaman bir dolaşım sınırı seçmelerini öneriyoruz. Ayrıca müşterileri veri kullanımı hakkında gönderdiğimiz bildirimlere dikkat etmeye çağırıyoruz.







