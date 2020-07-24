Türkiye´ye tur satışına başlandı
Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR), Rusya´daki tur operatörlerinin Türkiye´ye tur satışına başladığını açıkladı. İstanbul ve Antalya´ya doğrudan uçuşlar da Ağustos ayının ilk yarısında başlıyor.
24 Temmuz 2020, Cuma 18:50 Son Güncelleme:
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ATOR´dan yapılan açıklamada, tur operatörlerinin rezervasyonlara başladıkları ve 24 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye´ye tur satın almanın mümkün hale geldiği belirtildi. Rusya´nın 1 Ağustos´tan itibaren, aralarında Türkiye´nin de olduğu bazı ülkelerle uçuşlara yeniden başlayacağının belirtildiği açıklamada, Türkiye konusunda iki kararın alındığı bildirildi. Buna göre, İstanbul ve Ankara´ya uçuşların 1 Ağustos´ta başlayacağı, 10 Ağustos´ta ise, Antalya, Bodrum ve Dalaman´a doğrudan uçuşların başlayacağı belirtiliyor.
DHA
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