Türkiye´ye tur satışına başlandı

ATOR´dan yapılan açıklamada, tur operatörlerinin rezervasyonlara başladıkları ve 24 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye´ye tur satın almanın mümkün hale geldiği belirtildi. Rusya´nın 1 Ağustos´tan itibaren, aralarında Türkiye´nin de olduğu bazı ülkelerle uçuşlara yeniden başlayacağının belirtildiği açıklamada, Türkiye konusunda iki kararın alındığı bildirildi. Buna göre, İstanbul ve Ankara´ya uçuşların 1 Ağustos´ta başlayacağı, 10 Ağustos´ta ise, Antalya, Bodrum ve Dalaman´a doğrudan uçuşların başlayacağı belirtiliyor.

DHA