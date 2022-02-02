Turizmde pandemi süreci boyunca rakiplerine göre daha hızlı toparlanan Türkiye, 2021 yılında 30 milyon turist ve 24 milyar dolar turizm gelirine ulaştı. 2022, pandemi kaynaklı yeni sıkıntılarla bölünmezse yıl boyunca Türkiye’ye gelecek yabancı ziyaretçi sayısının hızlı artması bekleniyor. Yabancı turistlerin erken rezervasyon süreci de bu öngörüyü destekliyor. Buna göre, salgın tedbirlerinin göz ardı edilmemesi için yine son dakika rezervasyonları belirleyici olacak ancak ocak başından itibaren özellikle İngiliz turistlerin hızla artan bir erken rezervasyon grafiği var. Orta ve Batı Avrupa’nın ise şubat sonu/mart başından itibaren Türkiye rezervasyonlarının zirve yapması bekleniyor. Öncelikle Almanya ile çevresinde Hollanda ve Polonya’nın hareketli olması, BDT pazarının ise Rusya/Ukrayna arasındaki sıkıntılı günlerin ekseninde yapılanması öngörülüyor.

Tur operatörlerinin yanı sıra uçuş şirketleri de yaz sezonu için Türkiye planlarını yapıyor. Buna göre Antalya ve Dalaman ağırlıklı olarak uçuşların yaz sezonunda artırılarak sürmesi bekleniyor.

TANITIM TAM GAZ SÜRÜYOR

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, 2021’deki faaliyetleriyle Türkiye markasına önemli katkılar yaptıklarını söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nın ulaştığı büyük başarıya dikkat çeken Yağcı, “TGA 23 ülkenin televizyon kanallarında, 93 ülkede ise dijital mecralarda Türkiye’nin reklamının yapılmasını sağladı. Bu yıl da reklam faaliyetleri hız kesmeyecek” dedi.

"YÜZDE 30 İYİLEŞME BEKLİYORUZ"

Romanya’nın büyük tur operatörlerinden Christian Tour’un Antalya’daki kendisine ait şirketi ITS Travel Services’in Genel Müdürü Şaban Atalar, Romanya’da Türkiye’nin tatilde ilk tercih haline geldiğini hatırlatırken, şöyle dedi: “Romanya, Polonya, Bulgaristan, Macaristan gibi bölge ülkelerde pandemi koşulları henüz sorunlu. Romanya, karantina süresini beş güne indirdi. Yüzde 30 iyileşme bekliyoruz.”‘Büyük bir talep oluşacak’

Almanya tarafından Türkiye talebinin yüksek olmasını beklediklerini anlatan Bentour Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati, 2022 yaz sezonunu Türkiye’nin turizmde rekor kırdığı 2019 seviyesine taşıyabileceğini değerlendirdi. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıların özellikle son bir yıldır insanların tatil isteğini artırdığını kaydeden Rosati, “Ön rezervasyonlarda Yunanistan, İspanya ve Türkiye ağırlığı var. Özellikle martta büyük bir rezervasyon akışı bekliyorum. 150 bin turist getirme hedefimiz var” dedi.

"İNGİLTERE YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR"

Hem uçuş şirketlerinin planlarını, hem de İngiltere başta olmak üzere turist rezervasyonlarını değerlendiren Easyjet Holidays’in Türkiye partneri olan Diana Travel Genel Müdürü Burak Tonbul, İngiltere rezervasyonlarının çok iyi seviyede olduğunu ifade etti. Tonbul, “Almanya ve İngiltere’den talepler yüzümüzü güldürüyor” diye konuştu. Charter ve rutin uçuş ağlarının bir yıl önceden belirlendiğini kaydeden Tonbul, Türkiye’nin başta İngiltere ve Almanya olmak üzere havayollarının İspanya’dan sonra en önemli rotası olduğunu söyledi.



