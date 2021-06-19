Türkiye Türkiye'ye ulaştı! Yeni sevkiyat tamamlandı

Türkiye'ye ulaştı! Yeni sevkiyat tamamlandı

Türkiye

Türkiye'ye ulaştı! Yeni sevkiyat tamamlandı

Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının 5 milyonluk yeni dozu Türkiye’ye ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı gelmiş oldu.

19 Haziran 2021, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin’den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00’da İstanbul’a ulaştı.

10 günde toplam 8 milyon doz

Geçen haftaki sevkiyatta 3 milyon doz Coronavac aşısı Türkiye’ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

DHA

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