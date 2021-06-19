Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin’den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00’da İstanbul’a ulaştı.

10 günde toplam 8 milyon doz

Geçen haftaki sevkiyatta 3 milyon doz Coronavac aşısı Türkiye’ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

DHA