İki ülke üzerinden

Türkiye’ye önceki gün ABD ve Rusya üzerinden siber saldırı düzenlendi. ‘DDoS’ (yayın hizmetini engelleme) tekniği kullanılan saldırılardan en çok Türk Telekom ve Garanti BBVA etkilendi.

Olay sonrası Türk Telekom saldırıyı kısa sürede bertaraf ettiklerini açıklarken, Garanti BBVA sıkıntının büyük ölçüde giderildiğini bildirdi.

Kapasiteyi kilitliyor

DDoS saldırısı, internete bağlı bir hizmeti geçici ya da süresiz olarak aksatmayı hedefliyor.

Bir başka deyişle DDoS saldırısı, web kaynağına birden çok istek göndererek internet sitesinin kapasitesini aşmasına yol açıyor ve sistemin çalışmasını engeliyor.

Yani sistemin kaldıracağı yükün çok üzerinde anlık istek gönderek ağın cevap vermesini engelliyor. Bu saldırıyı önleyemeyen kurumlar, büyük mali kayıp ve itibar kaybına da uğruyor.

Anında müdahale

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır” dedi.

Güvenlik riski yok

Sorunun çözümü için çalışıldığına dikkat çeken Garanti BBVA’dan ise dün şu açıklama yapıldı: “Bankamızın hizmet aldığı internet servis sağlayıcıları çözüm yolları üzerinde çalışmaktadır.

Şu ana kadar aldıkları tedbir ve aksiyonlarla yurtiçi erişim aksaklığı büyük ölçüde giderilmiş olmakla birlikte zaman zaman farklı yurtdışı bölgelerden gelen erişimlere karşılık vermekte sorun yaşamaya devam etmekteyiz. Müşteri bilgileri gizliliği ve finansal güvenliğiniz açısından bir risk yoktur.”