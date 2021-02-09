Eğitim & Kariyer Türkiye’yi Amerika'da temsil edecek

Türkiye’yi Amerika'da temsil edecek

Eğitim & Kariyer

Türkiye’yi Amerika'da temsil edecek

FMV Işık Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Zeyno Görgeç, Future Problem Solving Program International (FPS) programının Türkiye ayağında, ‘Giyilebilir Teknoloji’ temasına ait çözüm bulma senaryosuyla ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

09 Şubat 2021, Salı 08:00 Son Güncelleme:
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Işıklı Zeyno Görgeç, bu yıl 9-13 Haziran tarihleri arasında Amerika Massachusetts Amherst Üniversitesi’nin düzenleyeceği uluslararası konferansta Türkiye’yi temsil edecek.

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