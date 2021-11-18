Türkiye’yi de etkileyecek! Aralık ayı için büyük korku…

Avrupa'da havaların soğumasıyla birlikte Kovid-19 vaka sayıları yeniden artışa geçti. Salgının yeniden merkez üssü haline gelen yaşlı kıtada bazı ülkeler kısmi kapanmadan aşı pasaportlarına farklı tedbirleri hayata geçirmeye başladı. Avrupa’da yaşanan vaka artışının Türkiye’yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, benzer durumun aralık ayında Türkiye için de risk teşkil ettiği uyarısı yapıldı.

‘40 BİNİ GÖREBİLİRİZ’

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; İstanbul’un nüfus bazlı olarak Kovid-19’da başı çektiğini belirten İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek dün attığı bir tweet’te bir haftadır Kovid nedeniyle ailece evde olduklarını belirtti ve “Hepimizin aşıları tam olduğu için hiç endişe etmedik. Tahmin ettiğimiz gibi basit bir gribal infeksiyon şeklinde atlattık. Zaten tam da söylediğimiz bu. Aşı olun, kendinizi ve sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” çağrısı yaptı. Tükek vaka artışıyla ilgili de şunları dedi:

“Birçok insan nezle olduğunu zannediyor ama nezle, grip semptomlu birçok kişinin Kovid-19 olduğunun altını çizmek isterim. Olumlu olan ise geçen seneye kıyasla yoğun bakım ve yatan hasta sayısının düşük seyretmesi. Tespit edilebilen vaka sayısından daha fazla Kovid-19 hastası olduğu bilinen bir gerçek. Avrupa’da yeniden yükselişe geçen vaka sayıları aralık ayından itibaren bizim ülkemizde de artacaktır. Kışa girdik ve virüs kapalı ortamlarda hızla yayılıyor. Bu nedenle maske ve mesafedeki rehavetini bir kenara bırakıp, pandemiyi ciddiye almamız şart. Kapalı ortamlarda, toplu taşımadaki yoğunluğun yanı sıra kişisel tedbirlerden ödün vermemiz durumunda aralık ayının ikinci yarısında günlük 40 bin bandını görebiliriz.”

MASKE VE MESAFE UYARISI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak da “Avrupa yeni yıla birtakım önlemlerle girecek. İstanbul özelinde konuşacak olursak havaların aralık ayında soğumasıyla Avrupa’dakine benzer riskler görebiliriz. Aşılanma oranımız yüzde 85’i bulması çok önemli. ‘Her şey tamam’ diyoruz ama sokağa çıktığımızda birçok kişinin maske ve mesafeyi önemsemediğini görüyoruz. Şunu net söyleyebiliriz ki, yoğun bakım ve ciddi hastalık geçirenler aşısızlar veya eksik aşılı kişiler” dedi. ‘İstanbul’da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz’ diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise, “Türkiye’de kışın gelmesiyle birlikte özellikle ulaşım ve dolaşım ile kişisel tedbirlerde çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Avrupa’daki sıçramanın Türkiye’ye yansımaları olacaktır. Toplumda rehavet ve rahatlama açıkça görülüyor. Kapalı mekanlar adeta tıka, basa dolu ve toplu taşımadaki kalabalıklar da endişe verici boyuta” tespitlerini sıraladı.

‘MİSAFİRE DİKKAT’

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan da uyarılarını şöyle dile getirdi:

“İstanbul özelinde konuşacak olursak havaların soğumasıyla kapalı mekanlarda kalabalık öbekleri görüyoruz. Ev ortamlarında bulunmak, misafir ağırlamalarda da dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız maske ve mesafe kuralına mutlaka uymalı. Avrupa’da olumsuza dönen tablonun bizi etkilememesi diye bir durum olamaz. Aralık döneminden itibaren kış aylarında vaka sayılarında artışlar görebiliriz. Toplu taşıma, mekanlardaki doluluklara karşı önlemler alınmalı.”

BİLİM KURULU ÜYESİ AKIN: VAKALAR YÜKSELECEK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs salgınında epidemiyolojik verilere göre Avrupa’da vaka artışı olduktan genellikle 2-3 hafta sonra Türkiye’de de vakaların arttığını belirtti. Akın, “Benim endişem; Türkiye’de de bir süre sonra özellikle aralık ayına doğru vaka artışını artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak” dedi.

229 CAN KAYBI 23 BİN 867 POZİTİF

Türkiye’de dün 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 28 bin 543 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,12 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 883 bin doza yükseldi.