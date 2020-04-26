26.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Bilim & Teknoloji Türkler buldu! Meteor nedeniyle ilk ölüm

Türkler buldu! Meteor nedeniyle ilk ölüm

Bilim & Teknoloji

Türkler buldu! Meteor nedeniyle ilk ölüm

Türk bilim insanları, bir gök cisminin çarpması nedeniyle ilk ölümün yaşandığına dair belgelere ulaştı.

26 Nisan 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir gök cisminin çarpmasına bağlı ölüme dair herhangi bir kanıt yoktu. Türk bilim insanları, bir gök cisminin (meteor) çarpması nedeniyle ilk ölümün yaşandığına dair belgelere ulaştı. Uzmanların Osmanlıca bir kitaptan dilimize çevirdiği belgelere göre; 22 Ağustos 1888’de Irak’ın Süleymaniye kentine düşen meteor bir kişiyi öldürmüş, bir kişiyi de felç bırakmıştı. 1954’te ABD’de evinde uyuyan Ann Hodges isimli bir kadın da meteor tarafından yaralanmıştı. Dünya’ya günde ortalama 17 meteor çarpıyor ancak bunların parçaları atmosferi delip yeryüzüne inemiyor.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi