Türkler buldu! Meteor nedeniyle ilk ölüm

Bir gök cisminin çarpmasına bağlı ölüme dair herhangi bir kanıt yoktu. Türk bilim insanları, bir gök cisminin (meteor) çarpması nedeniyle ilk ölümün yaşandığına dair belgelere ulaştı. Uzmanların Osmanlıca bir kitaptan dilimize çevirdiği belgelere göre; 22 Ağustos 1888’de Irak’ın Süleymaniye kentine düşen meteor bir kişiyi öldürmüş, bir kişiyi de felç bırakmıştı. 1954’te ABD’de evinde uyuyan Ann Hodges isimli bir kadın da meteor tarafından yaralanmıştı. Dünya’ya günde ortalama 17 meteor çarpıyor ancak bunların parçaları atmosferi delip yeryüzüne inemiyor.

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