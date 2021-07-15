Magazin Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?
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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, Fatih Sultan Mehmet’e ölümüne bağlı olan akıncıların zulmü engellemek için giriştiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Savaş ve aksiyon sahnelerinin bol olduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi oyuncularının bu özel sahneler için aylarca eğitim aldığı aktarıldı…

15 Temmuz 2021, Perşembe 16:36 Son Güncelleme:
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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, bir dönem filmi olduğu için yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alana filmin seti inşa edildi ve 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı. İşte Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi hakkında merak edilenler...

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, Balkanlarda yaşayan Türklere uygulanan zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadele veren Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu alıyor.

İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, rotasını Roma'ya çevirir. Fakat bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini engellemek ister.

Bu sırada Balkan coğrafyası Osmanlılara karşı Papa ve Katolik dünyası ile ittifak kurmuştur. Akıncılar ise Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlıdır ve büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, yaşanan zulme dur diyebilmek ve hak ve adaleti sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Sungur: Emre Kıvılcım,
  • Kral Lazar: Levent Özdilek,
  • Karadic: Ogün Kaptanoğlu
  • Akıncı Afsin: Sezgin Erdemir
  • Alina: Ece Çeşmioğlu,
  • İrene: Selda Alkor
  • Konuralp: Serdar Gökhan,
  • Mara: Ebru Özkan
  • Milosevic: Cemal Hünal

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılında çekilen Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin hazırlık süreci bir yılda sürdü ve oyuncular 9 ay, "47 Ronin", "Cengiz Han", "Cehennem Melekleri 2" ve "Conan" gibi dünyaca ünlü filmlerde ve "Marco Polo" dizisinde görev alan koreografi ekibi Nomad'dan at binme, aksiyon, yay ve kılıç kullanma eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitim ve akademisyenlerden dönemin sosyal yaşantısına dair öğrenim gördü.

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen filmin seti için 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı.

 

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