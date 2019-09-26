Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı tüm dünyada vizyona girecek
Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın senaryosuna imza attığı ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın hazırlık süreci bir yıl sürdü.
Aralarında Levent Özdilek, Serdar Gökhan, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan ve Emre Kıvılcım’ın olduğu oyuncular 9 ay boyunca ‘Conan’ ve ‘Cehennem Melekleri 2’nin koreografından at binme, kılıç kullanma eğitimi aldı.
20 ARALIK'TA VİZYONDA
Filmi 20 Aralık’ta Türkiye ile birlikte Amerika, Rusya, Kanada, İtalya, Hindistan, Fransa, İngiltere, Malezya, Katar, Şili ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede vizyona girecek.
Bu haberi de okudularDiriliş Osman hangi kanalda olacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?