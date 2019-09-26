Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı tüm dünyada vizyona girecek

Aralarında Levent Özdilek, Serdar Gökhan, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan ve Emre Kıvılcım’ın olduğu oyuncular 9 ay boyunca ‘Conan’ ve ‘Cehennem Melekleri 2’nin koreografından at binme, kılıç kullanma eğitimi aldı.

20 ARALIK'TA VİZYONDA

Filmi 20 Aralık’ta Türkiye ile birlikte Amerika, Rusya, Kanada, İtalya, Hindistan, Fransa, İngiltere, Malezya, Katar, Şili ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede vizyona girecek.





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