Türkler uluslararası seyahatlerde aşı pasaportunu destekliyor

Araştırma şirketi IPSOS, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için Türkiye’nin de arasında bulunduğu 28 ülkede, uluslararası seyahatlerde Kovid-19 aşı pasaportunun kamuoyunda ne kadar destek gördüğünü araştırdı.

Araştırma iki ayrı çalışmadan derlendi. 26 Mart-9 Nisan tarihlerinde 21 bin kişiyle gerçekleştirilen ilk araştırmanın sonuçlarına göre, her 4 kişiden 3’ü ülkelerine giriş için aşı pasaportunun gerekli olduğunu belirtti, bu pasaportla seyahat ve etkinliklerin daha güvenli olacağını ifade etti. Araştırmada “Ülkeye giren tüm yolcuların bir aşı pasaportuna sahip olması gerekir mi?” sorusuna “Evet” yanıtı verenlerin oranı global ölçekte yüzde 78 oldu.

Ülkeler bazında bakıldığında ise Malezya’da oran yüzde 92, Peru’da yüzde 90, Macaristan’da yüzde 52, Polonya’da yüzde 58, Türkiye’de yüzde 84, İtalya’da yüzde 79, İspanya’da yüzde 77, Japonya’da yüzde 74, Fransa yüzde 70, Rusya yüzde 59 oldu. Aşı pasaportunun seyahat dışında büyük etkinlikleri güvenli hale getireceğini düşünenlerin oranı küresel ölçekte yüzde 73’ü buldu. Ülkeler bazında ise Çin ve Arjantin yüzde 84, Malezya yüzde 82, Hindistan yüzde 82, Türkiye yüzde 77, İtalya yüzde 76, İspanya yüzde 75, Almanya yüzde 67, Fransa yüzde 65, Rusya yüzde 53, Macaristan yüzde 52’de kaldı.

IPSOS’un 12 ülkeden 15 bini aşkın kişi ile 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada ise “Konser salonları, halka açık etkinlikler, stadyumlara sadece aşı olanlar katılmalıdır” sorusuna her 10 kişiden sadece 4’ü “Evet” yanıtı verdi. Bu soruya Türkiye’deki katılımcıların yüzde 78’i “Evet” yanıtı verdi. Ankete katılan her 3 yetişkinden 2’si, aşı pasaportlarının ülkelerinde yıl sonuna kadar yaygın olarak kullanılacağı görüşünde olduğunu belirtti. Global ortalamada yüzde 55 oran ile tüm ülkelerde bulunan mağaza, restoran ve ofislere erişimde ‘Aşı pasaportu kesinlikle gerekli’ görüşüne her 4 kişiden 1’i katılıyor.

GÜVENLİ SEYAHAT İLE EKONOMİYİ CANLANDIRMAK

Araştırma sonuçlarını değerlendiren IPSOS Türkiye CEO’su Sidar Gedik, yaşamsal olarak her yönüyle ağır ilerleyen pandemi döneminde bir kişinin aşı olup olmadığı, koronavirüs taşıyıp taşımadığı, en son ne zaman test olduğu gibi bilgilerin kaydedildiği uygulamaların halkın daha güvenli hareket etmesini sağlayarak, ekonomiyi canlandırmak için çıkış yollarından biri olarak görüldüğünü söyledi. Türkiye’de toparlanmanın bir yıldan uzun süreceğini düşünenlerin oranının yüzde 56 olduğuna dikkat çeken Gedik, şunları dedi:

“Ipsos’un Dünya Ekonomik Forum için gerçekleştirdiği global verilere baktığımızda her 3 kişiden yaklaşık 2’si kamu alanlarına girişte de aşı pasaportunun gerekli tutulması yönünde görüş belirtiyor ve bu uygulamanın ülkelerinde geniş kapsamda yer bulmasını bekliyor. Kapanmaların, kısıtlamaların ardından içinde bulunduğumuz mevsimler gereği seyahatler artacağından, güvenli ortamların tercih edilmesi yönünden aşı pasaportu uygulamasını başlatacak ülkeler olacaktır demek yanlış olmaz.”