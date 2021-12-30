Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşı randevularının 30 Aralık tarihi itibariyle açıldığını duyurdu. Buna göre yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde yapılmaya başlanacak. Randevular ise daha önce olduğu gibi e-devlet, e-nabız ve 182 telefon hattı üzerinden alınabilecek. İşte TURKOVAC aşı randevusu ekranı ve konuya dair ayrıntılar…

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

30 Aralık 2021 tarihi itibariye randevuları açılan yerli aşı TURKOVAC için randevu almanın birden fazla yöntemi bulunuyor. Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar, telefonla, SMS (Mesaj) ile, e-nabız ve e-devlet üzerinden randevularını oluşturabiliyorlar.

MESAJLA (SMS) AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TURKOVAC aşı randevusu almak için telefonunuzun mesaj yazma bölümüne girin. Mesaj yazma alanına ASI yazın boşluk bırakın, T.C. kimlik numarasını yazın boşluk bırakın ve kimlik seri numarasını yazın.

Ardından yazdığınız mesajı 2023’e gönderin.

ÖRNEK: ASI 1234567890 3934

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusunu telefonla almak için 182’yi arayın ve sizden istenilen bilgilerle aşı randevunuzu oluşturun. Ancak yoğunluk nedeniyle ALO 182 hattına ulaşmanın her zaman çok kolay olmadığını unutmayın.

E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Eğer telefonunuzda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması var ise direkt olarak uygulama üzerinden aşı randevusu alabilirsiniz. MHRS uygulamanız yok ise sisteme e-devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yaptıktan sonra arama bölümüne e-nabız yazdığınızda sistem sizi e-nabız uygulamasına yönlendirecektir.

MHRS’ye giriş yaptıktan sonra “Aşı randevusu al” seçeneğine tıkladıktan sonra aşı olacağınız tarih ve sağlık merkezini seçerek aşı randevunuzu alabilirsiniz.

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