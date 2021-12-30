Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından uygulanmasına da başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra kurul üyeleri ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

Bakan Koca, isteyenlerin bugün itibarıyla hastanelerde Turkovac aşısını yaptırabileceklerini belirtti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuranlara hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı uygulandı.









"KENDİ AŞIMIZ OLDUĞU İÇİN BİR ŞEY OLACAĞINI SANMIYORUM"

Turkovac aşısı yaptıran Arif Erbaş (49), "Tercihimi Turkovac'tan yana kullandım, yerli aşı olduğu için. Kendi aşımız olduğu için bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten Sağlık Bakanı'mız da dün Turkovac aşısı yaptırdı. Biz de onu gördük ve aşımızı olduk" dedi.

Ahmet Şahin (62) ise uzun süredir Turkovac aşısını beklediğini söyleyerek, "Eşim de Turkovac gönüllüsüydü. Ben de 'Ne zaman çıkacak' diye bekliyordum. Hatırlatma dozumu yerli ve milli aşımız olan Turkovac oldum. Hala aşısını olmamış vatandaşlarımıza aşılarını olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

'RANDEVULAR İÇİNDE AŞILANMAYAN HASTALAR DA VAR'

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sema Turan ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile Covid-19 Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Şahin, Turkovac ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Başhekim Doç. Dr. İhsan Ateş, dün akşam ilk Turkovac aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uyguladıklarını belirterek, "Onu müteakiben aşı randevuları tüm şehir hastanelerinde açıldı. Dün itibarıyla tüm şehir hastanelerimize aşıların transferi yapıldı. Bugün de Ankara Şehir Hastanesi’nde sabah itibarıyla 50’nin üzerinde aşı yaptık. Ve e-Nabız üzerinden yapılan aşı randevularında şu an binin üzerinde kabul edilen aşı randevusu var. Gün içerisinde tüm şehir hastanelerimizde aşı uygulamasına başlanacak. Gördüğümüz kadarıyla da aşımıza talep şu anda katlanarak artıyor. Genelde bugün hatırlatma dozu için gelen vatandaşlarımız var. Ama randevular içerisinde daha önce hiç aşılanmayan vatandaşımız da var" dedi.

KAYIPMAZ: GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİDİR

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşılarda güvenliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yani aşılarda istenmeyen herhangi ciddi bir olayla karşılaşılmış mı karşılaşılmamış mı, bunun dışında etkinlik ne noktada; bunlar bağımsız bilim insanları tarafından inceleniyor ve bağımsız bilim insanları gerekli kriterleri aşılar karşıladığı takdirde acil kullanım onayı veriyor. Burada bu süreç bu şekilde işletilmiştir" dedi.

"AŞI YERİNDE HAFİF AĞRI OLDU"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Turkovac’ın çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kendi aşımızı üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de dün akşam aşımızı olduk. Aşı yerinde hafif bir ağrı, dün gece geçen hafif bir kas ağrısı; ama daha sonrasında sabah itibarıyla hiçbir şey olmadığını ifade edebilirim. Turkovac’ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o yoğun ilgiyi görüyoruz. Bu gerçekten çok değerli. Ülkemizde aşının üretiliyor olmasının mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Etkinlik ve güvenlikle ilgili olarak Afşin hocanın dediği gibi çok yakın zamanda bilgiler paylaşılacak. Turkovac'la da önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Ülkemiz adına çok değerli bir durum" dedi.



