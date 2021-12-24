Turkovac aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı. Bakan Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, beklenen müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.









Bakan Koca, Turkovac aşısının yıl bitmeden yaygın kullanımına başlayacağını açıklamıştı.

Üretilen Turkovac aşılarının ilk partisi ambalajlanarak özel nakliye aracına yüklendi. 150 bin adet aşının yüklendiği araç, çalışanların alkışları eşliğinde Ankara'ya yola çıktı.