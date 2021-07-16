Türkiye Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur? Turkovac gönüllüsü olmanın şartları neler? İşte Bakan Koca’nın verdiği telefon numarası
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Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur? Turkovac gönüllüsü olmanın şartları neler? İşte Bakan Koca’nın verdiği telefon numarası

Türkiye

Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur? Turkovac gönüllüsü olmanın şartları neler? İşte Bakan Koca’nın verdiği telefon numarası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının 3. doz klinik çalışmaları için vatandaşları gönüllü olmaya davet etti ve gönüllü olmak isteyenler için bir telefon numarası paylaştı. Peki, Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur? Turkovac gönüllüsü olmanın şartları neler? İşte Bakan Koca’nın verdiği telefon numarası…

16 Temmuz 2021, Cuma 11:28 Son Güncelleme:
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Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin ürettiği covid aşısı Turkovac’ta 3. doz klinik çalışması için gönüllüler beklendiğini kaydetti. Bakan Koca’nın paylaşımının ardından ilgili birimin telefon numarası ve Turkovac aşısına gönüllü olmak için gereken şartlar pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…

TURKOVAC AŞISINA NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Turkovac koronavirüs aşısında yeni bir aşamaya geçildi ve bu yeni gelişme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türk halkı ile paylaşıldı. Bakan Koca’nın açıklamasına göre, Türkiye’nin ürettiği covid aşısı Turkovac’ın 3. doz klinik çalışmalarına Ankara Şehir Hastanesi’nde başlandı.

Bakan Koca paylaşımında “YERLİ AŞININ SONUÇLANMASINA DESTEK İÇİN zemin kat aşı birimine bekliyoruz” dedi ve bir telefon numarası paylaştı.

BAKAN KOCA’NIN VERDİĞİ TELEFON NUMARASI

Turkovac aşısının çalışmalarında Gönüllü olmak isteyen vatandaşlar  0312 552 60 19 numarasını arayarak Turkovac aşısı gönüllüsü olmak için işleyen süreci öğrenebiliyor.

TURKOVAC GÖNÜLLÜSÜ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

Turkovac aşısına gönüllü olmak isteyen kişilerin

  • 2 doz Sinovac aşısı yapılmış olması
  •  2. dozun üzerinden 90 gün geçmesi
  • 18-59 yaş arasında olması gerekiyor. 

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