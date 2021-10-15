Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine gelen Çukurhisar Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Necati Yeşildağ’ın aşısının Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişiler tercih edebiliyor.

Aynı zamanda daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış ve 3. doz olarak Sinovac olmak isteyenler de bu çalışmaya kontrol grubu olarak katılabiliyor. Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen aşı gönüllüleri enabiz.gov.tr sitesinden ’Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol’ butonuna tıklayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine başvuruda bulunabiliyor."

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan sağlık çalışanı Gürdal Kandır (44) da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hiç tereddüt etmeden aşımı oldum. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim." dedi. Aşı programına AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve diğer yetkililer de katıldı.

AA