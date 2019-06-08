Babanızı tanıyoruz ama sizin isminizi profesyonel müzik dünyasında yeni duyduk. Babanız Edip Akbayram’ın izindenmigidiyorsunuz? Onun kızı olmak onur verici ama birisi beni “Edip Akbayram’ın kızı” diye tanıttığında bile çok utanırdım. “Türkü deyin bana” derdim. Omuzlarımdaki yük çok ağır. Saygın bir ismin kızı olmak onun soyadını taşımak kolay değil.

● “Ne şanslı kadın! Babasından torpilli” diyenler olacak. Buna hazır mısınız?

Hayır diyemeyecekler. Ben babamın torpili ile değil, yeteneğim ve eğitimimle bu camiaya girdim. “Babasının kızı. Onun gibi onurlu onun gibi güzel duruşu var” diyebilirler ancak. Kabiliyeti olmayan bir insan, kimin soyadını taşırsa taşısın, hangi işe girerse girsin başarılı olamaz. Ben bu işin hem okulunu okudum hem eğitimini aldım. Yüreğimi bu yola koydum.

ARANJÖRLER EV PARASI İSTİYOR

● O halde müzik dünyasına hoş geldiniz! Sizi tanıyalım mı?

33 yaşındayım. Dokuz yıldır babamla beraber sahnedeyim. Konservatuar mezunuyum. Zaten müziğin içine doğdum. İlkokula giderken İstanbul Üniversitesi Konservatuarı’nın önünden geçerdim ve “Ben burada okuyacağım” derdim. Hayalimi gerçekleştirdim. Akabinde babamla sahneye çıkmaya başladım. Müzik piyasasından korkuyordum. Çok emin ve yavaş ilerledim. Biraz geç oldu ama iyi oldu.

● Ne tarz müzik yapıyorsunuz?

Bu uzun bir yolculuk. Kendimi hiç kısıtlamıyorum. Müzik zevkim geniş ama gönlüm babamın yürüdüğü taraflarda. Gönlüm hep türkülerde, özgün müzikte.

● Sesiniz hangisine daha çok yakışıyor sizce?

Türkü, özgün müzik, Anadolu Rock. Özellikle Anadolu Rock...

● Genç nesil türkü dinliyor mu?

Yeni nesil türkünün dönüştürülmüş versiyonlarını seviyor. Özellikte kadın sanatçılar açısından boşluklar var. Ben o boşluğu doldurmaya talibim.

● Planlarınız neler?

Babamla bir düet yapacağız. Stüdyoya giriyoruz. YouTube kanalım var. Gelecek hafta iki yeni video gelecek. Ağustos gibi de babamla düetimiz herkesle buluşacak.

● Albümler yaşasaydı keşke...

Artık çok zor. Aranjörler ev parası istiyor artık. Müzik piyasası çığrından çıktı. Şarkılarınızın radyoda çalması için bazı isimlerle çalışmanız gerekiyor ve bunlar da ciddi para gerektiriyor.

BEN PİYANO ÇALARIM BABAM SÖYLER

● Babanız Edip Akbayram sizi bu yolda destekledi mi?

Çok... Senelerdir beni itekliyor. Sanata kabiliyetim olmasa babam asla beni desteklemezdi.

● Babanızın desteği olmasa...

İçimde müziğe dair çok büyük bir yangın ve tutku var ama babam desteklemeseydi bu yola çıkmazdım.

● Çalabildiğiniz müzik aleti var mı?

Piyano çalıyorum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü mezunuyum. Bazen ben çalarım, babam söyler.

● Kırmızı çizgileriniz var mı?

Bir duruşum var, uçuk kaçıklıktan hoşlanmam ama müzik konusunda sınırım yok. Her şeyi okurum.

● Arabeskte kimi beğeniyorsunuz?

Müslüm Gürses! Hatta bir şarkısını cover yapmayı çok istiyorum.

● Peki pop?

Mabel Matiz, Sıla, Kalben. Türk Halk Müziği’nden de Hüseyin Turan, Kubat, Onur Akın örnek aldığım isimler. Eskiden olsa Yavuz Bingöl’ün ismini de sayardım ama artık onu sayamayacağım. Çizgisinden saptı, gönlümü kırdı.

ÖMRÜMÜZ DARBELER YASAKLANMALAR VE PARASIZLIKLA GEÇTİ

● Popüler olmak gibi bir derdiniz var mı?

Benim için zirvede olmaktansa saygın olmak çok daha önemlidir. Popülerlik içi bomboş bir kavram.

● Babanız gibi özel hayatınızla değil, sanatınızla var olmak istiyorsunuz yani...

Kesinlikle. Ömrümüz darbeler, yasaklanmalar ve parasızlıkla geçti. Bana ayakkabı alacak para bulamadığı oldu ama kendini ve müziğini satmamış bir insanın kızı olarak onun kitlesine bu haksızlığı yapamam. Öyle bir yapım da yok zaten.

DIŞI GÜZEL İÇİ BOŞ BİR KADIN DEĞİLİM KALİTE ŞART!

● Çok güzelsiniz. Sizi hiç tanımasam oyuncu ya da model zannedebilirdim. Oyunculuğa nasıl bakıyorsunuz?

Birkaç teklif geldi ama kabul etmedim. Öyle bir eğitimim yok. Herkesin kendi işini yapması gerektiğini düşünüyorum. Emin olduğum yolda yürümek isterim. Her şey güzellikle olmuyor ayrıca. Dışı güzel içi boş bir kadın olmak hiç bana göre değil. Kalite ve eğitim şart!

TARIK AKAN BENİM İÇİN “GELECEĞİN SANATÇISI OLACAK” DERDİ

● Adınızın hikayesi nedir?

Ağabeyime Ozan adını vermişler. Annem de bana hamileyken “Ozan ne yapar? Türkü söyler” demiş. O yüzden “Türkü” demişler bana. İsmimi çok seviyorum. Zaten ailece sanatçıyız. Annem seramik sanatçısı. Ağabeyim Ozan da konservatuar mezunu ve bas gitar çalıyor.

● Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Çok keyifli... Ağabeyim Ozan daha zor dönemlere şahit olmuş. Annemin bileziklerini satıp yiyecek aldıkları olmuş. Babam bana hep “Sen bereketinle geldin. Sen geldin ve bir anda her şey çığ gibi açıldı” der. Şarkılar ve türkülerle büyüdüm. Etrafımda hep güzel insanlarvardı.TarıkAkanevimize gelirdi. Bu inanılmaz güzel...

● Onlar da yeteneklerinizi anlar mıydı?

O zamanlar “Ben şarkıcı olacağım” diye elimde kumandayla yuvarlak masanın etrafında dönerdim. Tarık Amca, “Bu kız geleceğin sanatçısı olacak” derdi. Hem güzel insanlarla büyüdüm hem de güzel insanlar biriktirdim.

BABAM KORKUSUZ BİRİDİR, ONUN YÜREĞİ BİZE DE GEÇTİ

● Babanızın siyasi duruşundan dolayı korktunuz mu hiç?

Hiç korkmadım. Onun da hiç korkusu olmadığı için cesareti ve yüreği bize geçti. Babam demokrasiyi ilke edinmiş bir insandır. Ben her insanın bir duruşu olması gerektiğine inanıyorum ve bu duruşu da herkes bilmeli. Herkesin yaşadığı toplumda olup bitenlere ses çıkarması gerekir.

İDO TATLISES HİÇBİR ZAMAN BABASI GİBİ OLAMAYACAK

● İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur gibi birçok sanatçının çocukları albüm yaptı ama bazıları hiç tutmadı.

Bizim nesilde şanssızlık var. Çocuğun baba ya da anneyle aynı konumda olması bekleniyor. Ben ya da İdo Tatlıses babalarımızın eriştiği yere erişemeyiz. İbrahim Tatlıses’ten de Edip Akbayram’dan da bir tane var. O dönemin kitlesiyle bizim dönemin kitlesinin bakış açısı çok farklı. İdo çok yetenekli ama hiçbirzamanbabasıgibiolamayacak.

● Uzun ve meşakkatli bir yol var önünüzde…

Müzik yerlerde sürünüyor. İyi işler yapsanız da bu işlerin duyulması zor. Artık kimse Aşık Mahsuni’yi, Neşet Ertaş’ı dinlemiyor. Müzik yozlaştı. Atarlı giderli şarkılardan bıktık. Evimden bir yere giderken radyoda 100 kere frekans değiştiriyorum.

ALEV GÜRSOY CİMİN